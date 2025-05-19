Число заемщиков в России сократилось на полмиллиона человек за вторую половину 2024 года

Во втором полугодии 2024 года число заемщиков в России сократилось на полмиллиона человек, но банки фиксируют рост интереса к кредитным картам. Особенно активно их оформляют молодые люди с невысоким доходом.

Из-за повышения ключевой ставки до 21% все виды потребительских займов подорожали и получить крупный кредит стало сложнее. Доля клиентов младше 20 лет за год выросла с 4 до 12%. При этом, по данным ЦБ, в стране растет и задолженность – в том числе перед микрофинансовыми организациями.

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