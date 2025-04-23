Банки в России стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток

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Некоторые банки России начали сокращать лимиты и блокировать операции по кредитным картам, если клиенты долгое время не попадают на проценты. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда правления "Уралсиба" Станислава Тывеса.

По словам эксперта, при ключевой ставке в 21% и низких объемах выдач кредитов наличными кредитные организации блокируют таких клиентов. Данные меры связаны с резким ростом процентных ставок и торможением розничного кредитования.

Аналитик Юрий Грибанов считает, что подобные меры являются вынужденным шагом. В свою очередь, директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Сергей Ходинский заявил, что на рынке в условиях высокой ключевой ставки действительно наметился тренд на изменение условий.

"Если мы видим, что клиент, по-простому говоря, имеет у нас только кредитную карту и длительный срок нам совсем не платит проценты, то мы снижаем лимит до нуля по данному клиенту. Карточкой на расходные операции пользоваться больше нельзя. Долг погашается по той ставке, по которой была у клиента", – сказал Тывес.

Он также пояснил, что некоторые клиенты используют кредитные лимиты как способ получения дополнительного дохода. Также после повышения ставок по вкладам появилась категория клиентов, которые обналичивают кредитные средства в рамках льготного периода и тут же размещают их на депозитах.

Однако, уточнил Грибанов, из-за законодательных ограничений у банков нет возможности в одностороннем порядке закрыть клиенту кредитную карту или пересмотреть ставку по ней.

"В предыдущие годы банки довольно щедро отдавали клиентам много чего – и бесплатные технологичные сервисы, и кешбэк, и длинный грейс-период. Все это было инструментом привлечения новых клиентов, маркетинговыми расходами. Как только из этой схемы ушло доходное для банков необеспеченное кредитование, все перестало быть привлекательным и потеряло для банков смысл", – сказал Грибанов.

В свою очередь, эксперт в области консалтинга Егор Кривошея допустил, что жесткая политика банков может стать достаточно устойчивой, так как многое будет зависеть от совокупности трендов.

Ранее стало известно, что гражданам до 25 лет теперь гораздо труднее взять кредит в банке. В феврале 2025 года доля одобрения заявок по этой возрастной группе упала до 14,6%. Она сократилась на 8 процентных пунктов, при среднем показателе по стране в 21,3%.

При этом еще в 2023 и 2024 годах банки активно выдавали кредиты молодым людям. Сейчас таких заемщиков банки считают особенно рискованными, поскольку у них зачастую нет стабильной зарплаты.