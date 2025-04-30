Суд ЕС запретил ввоз евро в Россию на медицинские цели

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Суд Евросоюза запретил ввозить наличные евро в Россию на медицинские цели. Об этом сообщает ТАСС.

Иск рассматривался с 2023 года. Его подали власти Германии после случая, когда в аэропорту Франкфурт-на-Майне у пассажирки, которая летела транзитом в Россию, изъяли 15 тысяч евро, предназначенные для оплаты стоматологических услуг.

Власти Германии оправдали таможенников, мотивировав их действия положением ЕС о запрете ввоза наличных евро в Россию. Они объяснили, что средства якобы могут быть использованы для финансирования спецоперации на Украине.

Ранее правительство Литвы одобрило предложенный парламентом запрет на импорт 2,8 тысячи товаров из России и Белоруссии. В списке фигурировали молочные продукты, мясо, яйца, крупы и другие категории продуктов. Всего запрет коснулся 24 групп товаров.

