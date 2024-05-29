Литва утвердила список запрещенных к импорту 2,8 тыс товаров из РФ и Белоруссии

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Правительство Литвы одобрило предложенный парламентом запрет на импорт 2,8 тысячи товаров из РФ и Белоруссии. Перечень продуктов, подпадающих под запрет, разместили на сайте Минсельхоза прибалтийского государства.

В списке фигурируют молочные продукты, мясо, яйца, крупы и другие категории продуктов. Всего из-за санкций нельзя будет провозить в страну около 24 групп товаров.

"Через границу больше не будут пускать какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, остатки пищевой промышленности, табак и их переработанные заменители из России и Белоруссии", – сказано в документе.

Запрет на ввоз в страну продуктов из РФ и Белоруссии вступит в силу 3 июня.

Ранее Литва возобновила закупки зерна из России. Республика прекратила регулярный импорт зерна в мае прошлого года, а в июле была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале 2024 года. Тогда в Литву ввезли 12,2 тысячи тонн зерна на 1,95 миллиона евро. В целом страны ЕС купили в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.

В декабре прошлого года сообщалось, что Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые с марта 2022 года. ЕС за этот год увеличил закупки зерна из России в десять раз, до 180 тысяч тонн. Это позволило РФ занять четвертую строчку среди крупнейших экспортеров зерна в объединение.

