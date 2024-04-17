Литва возобновила закупки российского зерна

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Литва возобновила закупки зерна из России после шестимесячного перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае прошлого года, а в июле была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале 2024 года. Тогда в республику ввезли 12,2 тысячи тонн зерна на 1,95 миллиона евро.

Одновременно импорт нарастила Латвия. В конце зимы она купила у России 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро. За месяц до этого было куплено 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро.

В целом страны Евросоюза купили в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.

В декабре 2023 года сообщалось, что Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые с марта 2022 года. ЕС за этот год увеличил закупки зерна из России в десять раз, до 180 тысяч тонн. Это позволило РФ занять четвертую строчку среди крупнейших экспортеров зерна в объединение.

В сообщении добавили, что следом за РФ идут Бразилия, Турция и Канада. При этом главным направлением импорта для ЕС стала Украина, поставки откуда за месяц увеличились на 1%, а за год снизились на четверть.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля прошлого года. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.