Майские заморозки могут сказаться на урожае фруктов и ягод

Весенние заморозки в южных регионах России могут привести к дефициту черешни, персиков, абрикосов и сливы на прилавках. Также под ударом погоды оказались картофель и сахарная свекла – аграрии уже пересаживают часть пострадавших культур. По данным экспертов, в этом сезоне цены на некоторые фрукты могут вырасти.

Потери зависят от микроклимата: на одних участках заморозки задели яблони и груши, на других – нет. В "Ягодном союзе" отмечают, что серьезнее всего пострадали поставщики из-за рубежа: в Турции уже потеряна треть урожая абрикосов, что отразится на объемах импорта в Россию. В Минсельхозе заявили, что массового ущерба урожаю в этом году не ожидается.

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