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12 мая, 07:30

Безопасность

Мошенники придумали схему обмана с перерасчетом пенсии

Мошенники придумали схему обмана с перерасчетом пенсии

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян с перерасчетом пенсии. Аферисты предлагают "оцифровать данные", чтобы сохранить трудовой стаж и увеличить размер пенсии.

Они создают групповые чаты якобы от имени бывшего работодателя. Потом они включают туда подставных людей, которые сообщают, что все удачно получилось. После этого у жертв выманивают коды от аккаунта на "Госуслугах". На них оформляются кредиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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