Прокуратура Москвы напомнила о запрете запуска дронов

В Москве действует запрет на запуск БПЛА, напомнила столичная прокуратура.

В ведомстве заявили, что ограничения не распространяются на беспилотники, которые используются для государственных нужд. Несанкционированный запуск любых летательных аппаратов, в том числе коптеров, дронов и авиамоделей влечет за собой установленную законом ответственность.

Штраф для физлиц составляет до 50 тысяч рублей, а наказание для юрлиц включает административное приостановление деятельности вплоть до 90 суток. Также предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства РФ и наказание в виде лишения свободы.