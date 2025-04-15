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15 апреля, 13:15

Безопасность

Новости регионов: РФ и Египет провели военные учения в Средиземном море

Новости регионов: РФ и Египет провели военные учения в Средиземном море

Россия и Египет провели учения в Средиземном море

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Россия и Египет провели совместные учения в Средиземном море. Экипажи кораблей поразили морские цели, а затем разыграли эпизоды захвата судна, спасения утопающего и отработали стрельбу по мишеням на полигоне. Кроме того, участники учений провели брифинг и обсудили практические действия на воде, рассказали в пресс-службе Северного флота.

Тем временем Махачкалу затопило из-за сильных ливней. Дожди прошли в городе в ночь на 15 апреля. Ливневая канализация не справляется, поэтому автомобили вынуждены передвигаться прямо по воде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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