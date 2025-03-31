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31 марта, 22:15

Происшествия

Суд вернул Ларисе Долиной квартиру в Хамовниках

Суд вернул Ларисе Долиной квартиру в Хамовниках

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Суд признал сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной недействительной

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Хамовнический суд Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, которую та потеряла из-за мошенников. Сделку о продаже признали недействительной. Покупательница, которая приобрела это жилье легально, в итоге оказалась без квартиры и без денег.

Постановление суда вступит в силу только после рассмотрения апелляции. Однако судебное разбирательство может серьезно затянуться, считают юристы, главное сейчас – установить конечного получателя денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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