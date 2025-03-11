Мошенники начали рассылать сообщения от имени Ларисы Долиной

Мошенники запустили бот в одном из мессенджеров, через который рассылают сообщения с просьбой перевести пожертвования от имени народной артистки России Ларисы Долиной. Они пишут, что Долина лишилась не только денег, но и квартиры из-за мошенников, а потом приводят номер карты ее менеджера.

После этого певица обратилась к поклонникам, чтобы предупредить их о новой схеме обмана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.