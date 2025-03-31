Четыре рейса Москва – Сочи ушли на запасные аэродромы на фоне непогоды

Фото: 123RF/marseas

Четыре рейса компании "Аэрофлот" из Москвы в Сочи ушли на запасные аэродромы на фоне непогоды в курортном городе. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По информации "Аэрофлота", в аэропорту Сочи наблюдается нижняя граница облаков ниже допустимых значений. В связи с обеспечением безопасности полетов компания перенаправила на запасные аэродромы рейсы SU1128, SU1132 (в Грозный), SU1118 (в Астрахань), SU1130 (в Махачкалу). Также на аэродром в Грозный был направлен рейс Санкт-Петербург – Сочи SU2830.

"Рейсы будут отправлены в Сочи после улучшения погодных условий в пункте назначения", – уточнил перевозчик.

Кроме того, компания была вынуждена скорректировать рейсы Москва – Сочи SU1140, Санкт-Петербург – Сочи SU2834, Сочи – Москва SU1129, SU1132, SU1119, SU1131, SU1141 и Сочи – Санкт-Петербург SU2831, SU2835.

"Пассажирам задержанных рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании", – добавили в компании.

Тем временем в Москве 1 и 2 апреля ожидается сильный дождь и выпадение до 27 миллиметров осадков. В связи с этим жителей столицы призвали быть внимательными, не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт.

Также водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию с другими участниками движения. Москвичам напомнили, что при необходимости они могут позвонить по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.