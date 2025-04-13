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13 апреля, 09:15

Безопасность

Мошенники начали похищать данные россиян под предлогом диспансеризации

Мошенники начали похищать данные россиян под предлогом диспансеризации

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Если вам звонят из поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию, то будьте осторожны. О новой схеме обмана москвичей рассказали в МВД.

Под предлогом заботы о здоровье аферисты взламывают "Госуслуги" и похищают данные счетов. Во время звонка они просят назвать код из СМС, якобы для записи на прием. Потом жертве звонят снова и сообщают, что аккаунт взломан и его нужно восстановить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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