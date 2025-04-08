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08 апреля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": кибермошенничество составляет 40% от всех преступлений в России

"Московский патруль": кибермошенничество составляет 40% от всех преступлений в России

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40% от всех преступлений в России, совершенных в 2024 году, составляет кибермошенничество. При этом аферисты, в том числе работающие из-за рубежа, привлекают к своим схемам не только курьеров, но и дропперов.

В эту категорию входят молодые люди, которые хотят быстрого заработка. Впоследствии именно они будут нести всю ответственность за совершенные преступления. Однако недавно МВД предложило ввести уголовную ответственность за дропперство. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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