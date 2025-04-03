Мошенники начали оформлять кредиты на россиян под предлогом работы в массовке

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Мошенники убеждают россиян подписывать контракты якобы для работы в массовке, которые на самом деле являются кредитными соглашениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники размещают объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-площадках. Когда жертвы приходят на собеседование, мошенники делают им комплименты и убеждают стать моделями. Граждане подписывают договор и дополнительное соглашение, являющиеся документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Как уточнили в ведомстве, полученные денежные средства сразу же поступают на счет фирмы.

Ранее МВД предупредило о схемах обмана от лица девушек из КНР. Аферисты, притворяясь китаянками, связываются с россиянами под предлогом ошибки номера. В ряде сообщений отправлялись фишинговые ссылки, также мошенники могут просить помощь в коммерческой сделке с последующим хищением денежных средств.