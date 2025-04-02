Эксперт Курочкин: мошенники крадут аккаунты на маркетплейсах под предлогом доставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Телефонные мошенники крадут аккаунты россиян на маркетплейсах под предлогом доставки найденной посылки. Об этом в разговоре с RT заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По словам собеседника агентства, аферисты звонят жертве якобы со склада крупного маркетплейса и утверждают, что у человека есть оплаченная потерянная посылка. Затем они говорят, что она якобы нашлась и интересуются, в какой пункт выдачи клиенту удобнее доставить товар.

После получения адреса ПВЗ и персональных данных покупателя злоумышленники просят подтвердить доставку по СМС.

"В итоге человеку приходит СМС на вход в личный кабинет маркетплейса, который мошенники просят им продиктовать", – отметил Курочкин.

Когда мошенники получили код, они входят в личный кабинет жертвы обмана, где у многих людей есть виртуальный кошелек с деньгами, резюмировал эксперт.

Ранее Роскомнадзор предупредил об аферистах, звонящих от лица сотрудников ведомства. В РКН уточнили, что мошенники сообщают жертвам якобы о взломе личного аккаунта "Госуслуг" и требуют номер СНИЛС для "разблокировки". Гражданам напомнили, что госорганы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональную информацию.