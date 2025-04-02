МВД предупредило о схемах обмана от лица девушек из КНР

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Мошенники от лица девушек из Китая начали рассылать в мессенджерах фишинговые ссылки для хищения денежных средств. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным ведомства, аферисты, притворяясь китаянками, связываются с россиянами под предлогом ошибки номера. В переписке они рассказывают об успешном бизнесе с Россией.

"В ряде сообщений отправлялись фишинговые ссылки, остальные взаимодействия предполагают просьбу о помощи в коммерческой сделке с последующим хищением денежных средств", – говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, мошенники пытаются играть на дружеских отношениях двух стран. Предположительно, история с иностранным происхождением девушек необходима злоумышленникам для "легализации" аккаунтов, зарегистрированных на зарубежные номера, добавило ведомство.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, что телефонные мошенники крадут аккаунты россиян на маркетплейсах под предлогом доставки найденной посылки.

Кроме того, мошенники начали создавать точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов для похищения у граждан денег, предупреждали в МВД. Жертва думает, что деньги перечисляются нуждающимся, однако они поступают на счета мошенников.

