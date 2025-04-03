Мошенники начали обманывать пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа

Мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей. Они звонят под видом сотрудников Пенсионного фонда и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа.

Потом они берут паузу, и через время жертве звонят сообщники и представляются полицейскими, которые сообщают, что по паспортным данным человека только что перевели деньги на помощь Украине, а против него возбуждено уголовное дело.

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