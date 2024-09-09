Росстандарт поддержал инициативу введения ГОСТа для квестов

Для организаторов квестов разработают единый ГОСТ. Такую инициативу поддержал Росстандарт. Пока что действуют правила на работу детских квест-комнат. Их ввели с марта 2024 года. Теперь же предлагают сделать государственный стандарт, который будет распространен на всю сферу интерактивных развлечений.

По новому ГОСТу хотят запретить организацию квестов в бывших цехах, на складах и заброшенных зданиях. Кроме того, запретят использование открытого огня и острых предметов. Разработать стандарт планируют до конца года.

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