Якушев заявил, что "Единая Россия" с большим отрывом победила в ЕДГ-2024

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Партия "Единая Россия" на выборах в регионах победила с большим отрывом и подтвердила статус ведущей политической силы. Об этом заявил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев, передает ТАСС.

"Партия выдвигала более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и одержала победу в абсолютном большинстве из них. Партия "Единая Россия" на едином дне голосования – 2024 подтвердила свой статус ведущей политической силы, партии большинства и партии президента", – сказал Якушев.

По его словам, партия серьезно улучшила результаты в единый день голосования (ЕДГ) в сравнении с предыдущим политическим циклом. Якушев напомнил, что в 2019 партия получила 436 из 659 замещаемых мандатов в ходе 13 избирательных кампаний в законодательные органы субъектов страны, а в этом году забрала 545 из 659 мандатов.

8 сентября россияне избирали глав своих субъектов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы.

При этом действующие главы регионов лидировали во всех 21 субъектах РФ, где прошли выборы. В свою очередь, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал избранных губернаторов и депутатов реализовать оказанное им доверие в ближайшее время.