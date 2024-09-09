Действующие главы регионов лидируют во всех 21 субъектах РФ, где прошли выборы

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Жители 83 регионов России в единый день голосования 8 сентября избирали глав своих субъектов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы. Действующие главы регионов побеждают во всех субъектах России, что следует из данных на электронном табло в Центральной избирательной комиссии России.

Все действующие губернаторы, шедшие на новый срок, и кандидаты, назначенные Владимиром Путиным врио глав регионов, получили поддержку избирателей.

На довыборах в Государственную думу, предварительно, пройдут три экс-министра федерального правительства: экс-министр спорта Олег Матыцин в Брянской области, бывший вице-премьер Виктория Абрамченко в Ростовской области и экс-министр энергетики Николай Шульгинов в Хакасии.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился с предварительным поздравлением к тем, кто одерживает победу на выборах, прошедших в единый день голосования. Политик подчеркнул, что это кредит доверия, который необходимо реализовать в ближайшее время.

Партия "Единая Россия", в соответствии с предварительными данными, побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил ранее Сергей Собянин. По словам мэра столицы, такие результаты позволяют говорить об убедительной победе.