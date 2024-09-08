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08 сентября, 16:15

Общество

Победители "Миллиона призов" направили на благотворительность 32 млн рублей

Победители "Миллиона призов" направили на благотворительность 32 млн рублей

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Победители программы "Миллион призов" направили на благотворительность 32 миллиона рублей. Почти 19 из них москвичи направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области.

Розыгрыши проводили среди избирателей, которые проголосовали онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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