08 сентября, 16:15Общество
Победители "Миллиона призов" направили на благотворительность 32 млн рублей
Победители программы "Миллион призов" направили на благотворительность 32 миллиона рублей. Почти 19 из них москвичи направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области.
Розыгрыши проводили среди избирателей, которые проголосовали онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.