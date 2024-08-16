Более тысячи точек доступа к городскому Wi-Fi появилось в Москве в 2024 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше тысячи точек доступа к городскому Wi-Fi появилось в Москве с начала 2024 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

"Около 60 из них появилось в зоне отдыха у каскада прудов на ВДНХ, еще 65 – в учреждениях Москомспорта. Кроме того, порядка 1 100 точек доступа установили в студенческих общежитиях", – рассказали в пресс-службе.

Сейчас общее количество точек доступа превышает 26 тысяч. Горожане могут подключиться к Wi-Fi на центральных улицах, автовокзалах, в парках, библиотеках, культурных и спортивных учреждениях, а также общежитиях вузов.

В итоге с начала 2024 года к Сети смогли подключиться уже более 25 миллионов раз, а объем трафика составил около 12,2 миллиона гигабайт. Самыми популярными улицами, откуда москвичи выходили в Сеть, стали Новослободская, Земляной Вал, Тверская, а также проспект Мира и Комсомольский проспект. Среди парков популярнее всего стали Парк Горького, "Яуза", Олимпийская деревня, "Ходынское поле", а также столичный зоопарк.

В этом же году на ВДНХ в 2 раза увеличили сеть Wi-Fi, что позволило достигнуть 120 точек доступа к Сети. В целом за 2023 год городским доступом в Сеть на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз.

