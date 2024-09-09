Второй международный чемпионат "Битва роботов" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве состоится второй международный чемпионат "Битва роботов". Первый отборочный этап пройдет 28 сентября в спорткомплексе "ЦСКА Арена", передает портал мэра и правительства столицы.

В чемпионате примут участие 96 команд из России, Индии, Бразилии, Ирана, Белорусии, Казахстана и Китая. Так, 64 команды будут выступать в категории роботов весом до 110 килограммов, еще 32 российские команды – в категории мини-роботов.

Кроме того, на соревнованиях впервые представят дисциплину "Битва мини-роботов", в которой будут состязаться подростки от 10 до 17 лет. Они представят изобретения весом до 1,5 килограмма.

На арене встретятся 48 уникальных роботов, среди участников – 10 столичных команд. К примеру, в новой дисциплине примет участие команда "План Б" из колледжа предпринимательства № 11, а Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана на отборочном туре представят три команды.

Команды "Наследники Земли – 1" и "Наследники Земли – 2" годом ранее выступали в составе одного коллектива и вышли в финал чемпионата, представив робота Турбомаша. Также среди команд будут "Атом", "Стилекс", коллектив "ТурбоМеХатроники" и другие.

Ранее стало известно, что американский производитель электромобилей Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Основатель компании Илон Маск уточнил, что в 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях, их использование для внутреннего пользования будет небольшим.