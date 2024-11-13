СК возбудил дело после выстрела в девушку во время игрового квеста в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после ранения девушки на квесте, сообщили в Следственном комитете. Организаторов проверят на соответствие услуг требованиям безопасности. Инцидент произошел в помещении на Вернисажной улице, где актер выстрелил холостыми патронами в участницу, в результате чего 19-летняя девушка получила травму шеи и ожоги. Пострадавшую доставили в больницу.

Эксперты считают, что проведение квестов в заброшенных зданиях, на складах, с использованием открытого огня и острых предметов будет запрещено, а также будет введена специальная кнопка для прекращения игры. По их мнению, введение ГОСТа поможет не только обеспечить безопасность участников, но и сохранить этот вид развлечений от полного запрета.

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