Актер квеста в Москве ранил участницу из оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время прохождения квеста на Измайловском шоссе в Москве актер ранил женщину из оружия, сообщает ТАСС.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили. По факту инцидента проводится проверка.

31 августа в городе Стерлитамаке Башкирии произошло ЧП во время проведения хоррор-квеста: трое молодых людей выпали из окна на одной из локаций с высоты второго этажа. Один из них был госпитализирован с сотрясением мозга.

Кроме того, этим летом в квест-клубе Дагестана во время прохождения хоррор-квеста в результате пожара скончались две посетительницы. Владельца и аниматора заведения в итоге арестовали.

В связи с рядом несчастных случаев в Госдуме призвали сертифицировать места проведения квестов. До этого в ГД шла речь о разработке ГОСТа для квестов с возрастным ограничением 18+.