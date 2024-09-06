Депутат ГД Колунов призвал запретить хоррор-квесты в РФ

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В России предложили ввести запрет на хоррор-квесты, а также создать нормативный акт о введении ограничения 18+ на прохождение подобных квестов. С обращением депутата Госдумы Сергей Колунов к председателю СК РФ Александру Бастрыкину ознакомилось РИА Новости.

31 августа в городе Стерлитамаке Башкирии произошло ЧП во время проведения хоррор-квеста: трое молодых людей выпали из окна на одной из локаций с высоты второго этажа. Один из них госпитализирован с сотрясением мозга, упоминает депутат в письме. В настоящее время в стране на этапе расследования находятся 30 уголовных дел, составленных по поводу нарушения проведения квестов.

"Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение "хоррор квестов", – говорится в обращении.

Колунов считает ввод дополнительного регулирования на государственном уровне важной частью проведения таких мероприятий. По его мнению, из-за отсутствия внятного регулирования возрастного ограничения возникают сложности при привлечении учредителей заведений к ответственности. Дело в том, что организаторы следуют общим нормам по охране труда, СанПиНа и пожарной безопасности.

Парламентарий отметил, что за последние несколько лет выявлено более девяти тысяч нарушений при проведении подобных мероприятий.

Летом 2024 года в квест-клубе Дагестана во время прохождения хоррор-квеста в результате пожара скончались две посетительницы. Владельца и аниматора заведения в итоге арестовали. В связи с рядом несчастных случаев в Госдуме призвали сертифицировать места проведения квестов. До этого в ГД шла речь о разработке ГОСТа для квестов с возрастным ограничением 18+.