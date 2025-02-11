Аферисты убедили актрису Елену Цорн переписать на них квартиру в Москве

Фото: pcnika.ru

Телефонные мошенники убедили российскую актрису Елену Цорн переписать им квартиру в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей. По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Об этом заявили в столичном управлении МВД России ТАСС.

"В сентябре 2024 года Цорн позвонили неизвестные, которые стали убеждать актрису переписать ее квартиру на 3-й Фрунзенской улице. Для этого женщине предложили оформить договор временной ренты. В результате были подписаны документы на 14 миллионов рублей, при этом оценочная стоимость недвижимости – 50 миллионов рублей", – сообщили правоохранители.

В МВД добавили, что после подписания документов к актрисе прибыл курьер и забрал 180 тысяч рублей в качестве комиссии за договор. Через несколько месяцев Цорн поняла, что ее обманули аферисты. После этого актриса обратилась к правоохранителям.

Представитель ведомства добавил, что, предварительно, звонок мог поступить с Украины. Сейчас эта информация уточняется.

Ранее злоумышленники под видом сотрудников банка выманили у 87-летнего жителя Санкт-Петербурга свыше 15 миллионов рублей. По данным регионального главка МВД РФ, в полицию обратился мужчина и рассказал, что пострадал от действий телефонных мошенников.

Аферисты убедили его снять со всех счетов деньги и передать все средства курьеру, якобы направленному от финансового учреждения, для внесения их на "безопасный счет". В результате мужчина передал аферистам 15 297 154 рубля. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. СМИ уточнили, что жертвой стал народный артист СССР и артист балета Олег Виноградов.

