Аль Пачино рассказал, как потерял 50 млн долларов из-за бухгалтера-мошенника

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Голливудский актер Аль Пачино потерял все свои деньги, когда ему было 70 лет, по вине бухгалтера-мошенника. Об этом он рассказал в свежих мемуарах, передает издание Variety.

По словам 84-летнего актера, его предупреждали о том, что бухгалтеру нельзя доверять. Однако Пачино все равно продолжал с ним работать до тех пор, пока однажды не проверил свои финансы и обнаружил, что находится "на мели". По его словам, тогда у него было 50 миллионов долларов накоплений, но после бухгалтера-мошенника не осталось ничего. В результате бухгалтера осудили на 7,5 года за мошенничество.

При этом актер признал, что и сам долгое время жил не по средствам. Так, например, он платил ландшафтному дизайнеру 400 тысяч долларов в год за работу в своем доме.

"К тому моменту я был уже не молод и не мог зарабатывать на съемках так, как раньше. Больших гонораров, к которым я привык, уже не было. Мне стало труднее находить для себя роли", – добавил Пачино.

Поэтому актеру пришлось соглашаться на любые роли, в том числе в рекламе. Одним из таких "вынужденных" проектов стала комедия "Такие разные близнецы". Кроме того, он продал свой дом и начал проводить семинары в колледжах и университетах.

Ранее Пачино рассказал, почему носит на своем смартфоне чехол со Шреком. Оказалось, что его подарила младшая дочь актера. Звезда "Крестного отца" поделился, что когда-то она попросила его телефон, а после вернула уже с чехлом, на котором изображен зеленый великан, поэтому с тех пор он не хочет менять чехол.