Аль Пачино рассказал, что чехол со Шреком для телефона ему подарила дочь

Фото: bbc.com

Чехол с персонажем из мультфильмов Шреком, который голливудский актер Аль Пачино носит на своем смартфоне, является подарком его младшей дочери. Об этом он сам рассказал в интервью BBC.

Звезда "Крестного отца" поделился, что когда-то младшая дочь попросила его телефон, а после вернула уже с чехлом, на котором изображен зеленый великан.

"Она сказала: "Это Шрек, папа!" И я ответил: "Шрек? Вау!" – рассказал актер, добавив что с тех пор не хочет менять чехол.

Ранее Аль Пачино заявил, что считает 30-летнюю мать своего сына Нур Альфаллах всего лишь другом. Так звезда ответил на вопрос, состоит ли он с ней в романтических отношения. Аль Пачино добавил, что у него много друзей и он считает себя везучим человеком.

В свою очередь, представитель актера пояснил, что Аль Пачино и Альфаллах долгие годы были и остаются хорошими друзьями и совместно принимают участие в воспитании их общего сына Романа.

