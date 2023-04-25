Британский актер Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Фото: телеграм-канал PEOPLETALK

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом, сообщает газета Daily Mail.

Британский актер, который уже более 10 лет встречается с американской актрисой Эрин Дарк, вышел на прогулку с новорожденным в Нью-Йорке. В СМИ появились фотографии пары, гуляющей с детской коляской.

Рэдклифф познакомился с Эрин Дарк во время съемок в фильме "Убей своих любимых" в 2012 году.

Ранее Дэниел Рэдклифф признался, что не хотел бы, чтобы его дети повторили его профессиональный выбор и стали актерами. По его мнению, детям следует сторониться славы, поскольку она может спровоцировать опасные последствия.

Актер признался, что в годы съемок "Гарри Поттера" стал злоупотреблять алкоголем, поскольку хотел отвлечься от чрезмерного внимания поклонников. Он отметил, что не хотел бы, чтобы его будущий ребенок столкнулся с такими же проблемами.