Дэниел Рэдклифф заявил, что не хотел бы видеть своих детей актерами

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Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф признался, что не хотел бы, чтобы его дети повторили его профессиональный выбор и стали актерами. Об этом сообщает Newsweek.

По мнению Рэдклиффа, детям следует сторониться славы, поскольку она может спровоцировать опасные последствия. Актер признался, что в годы съемок "Гарри Поттера" стал злоупотреблять алкоголем, поскольку хотел отвлечься от чрезмерного внимания поклонников.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы его будущий ребенок столкнулся с такими же проблемами.

"Если у меня когда-нибудь будут дети, я бы хотел, чтобы они были на съемочной площадке (наблюдая за процессом со стороны. – Прим. ред.)", – заявил Рэдклифф.

Ранее Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, рассказал, что на съемках первых двух картин франшизы действовала система штрафов для детей-актеров.

По его словам, юные актеры часто портили дубли, поэтому на площадке для них были введены особые правила.

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