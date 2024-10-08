Аль Пачино заявил, что считает 30-летнюю мать своего ребенка всего лишь другом

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Знаменитый голливудский актер Аль Пачино заявил, что считает 30-летнюю мать своего сына Нур Альфаллах всего лишь другом, сообщает журнал People.

Так звезда ответил на вопрос, состоит ли он с ней в романтических отношения. Аль Пачино добавил, что у него много друзей, и он считает себя везучим человеком.

В свою очередь, представитель актера пояснил, что Аль Пачино и Альфаллах долгие годы были и остаются хорошими друзьями и совместно принимают участие в воспитании их общего сына Романа.

По информации журнала, 84-летний актер за всю свою жизнь никогда не был женат.

В прошлом году Аль Пачино стал отцом в возрасте 83 лет. Альфаллах, родившей ему сына, тогда было 29 лет. До этого она встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером. Роман Пачино стал четвертым ребенком у актера. Для пары он стал первым.