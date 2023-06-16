01:25Культура
Американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года
Фото: Invision/AP/ТАСС/Evan Agostini
Знаменитый голливудский актер Аль Пачино стал отцом в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
Супруга актера – 29-летняя Нур Альфаллах, которая до этого встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером.
"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино", – заявил представитель актера Стэн Розенфилд.
Роман Пачино стал четвертым ребенком у Аль Пачино. Для пары он стал первым.
Ранее актер Роберт де Ниро сообщил, что снова стал отцом. У 79-летнего актера появился седьмой ребенок.
Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом
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