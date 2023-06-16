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01:25

Культура

Американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года

Фото: Invision/AP/ТАСС/Evan Agostini

Знаменитый голливудский актер Аль Пачино стал отцом в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Супруга актера – 29-летняя Нур Альфаллах, которая до этого встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером.

"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино", – заявил представитель актера Стэн Розенфилд.

Роман Пачино стал четвертым ребенком у Аль Пачино. Для пары он стал первым.

Ранее актер Роберт де Ниро сообщил, что снова стал отцом. У 79-летнего актера появился седьмой ребенок.

Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

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