Американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года

Фото: Invision/AP/ТАСС/Evan Agostini

Знаменитый голливудский актер Аль Пачино стал отцом в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Супруга актера – 29-летняя Нур Альфаллах, которая до этого встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером.

"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино", – заявил представитель актера Стэн Розенфилд.

Роман Пачино стал четвертым ребенком у Аль Пачино. Для пары он стал первым.

Ранее актер Роберт де Ниро сообщил, что снова стал отцом. У 79-летнего актера появился седьмой ребенок.



Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом