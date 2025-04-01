Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству

Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь через "Госуслуги" можно устанавливать запрет на оформление сим-карт без личного посещения салона связи, а через операторов – на массовые обзвоны. Закон также запрещает госорганам, банкам и операторам связи использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.

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