Новости

Новости

15 января, 10:31

Безопасность

Рейд "Велокурьер" пройдет в столице в конце недели

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

С 16 по 18 января в Москве пройдет мероприятие "Велокурьер". Его цель – предупреждение правонарушений среди лиц, оказывающих услуги доставки, сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В рамках мероприятия инспекторы проведут разъяснительные беседы с курьерами. Им напомнят о необходимости быть внимательными на проезжей части и уважительными к пешеходам при движении по тротуарам, а также о необходимости использовать защитную экипировку со световозвращающими элементами и строго следовать требованиям дорожных знаков и сигналов светофора.

В ведомстве отметили, что Госавтоинспекция на постоянной основе организует рейды и проверки, направленные на контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения, включая службы доставки. Подобные меры способствуют поддержанию порядка на дорогах и снижению аварийности.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил сделать в России обязательным ношение светоотражателей для детей. Он отметил, что такая мера позволит избежать травмирования на дорогах в темное время суток.

"Московский патруль": Госавтоинспекция провела рейд на столичных автодорогах

