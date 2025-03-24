Эрдоган назвал "скромным, но ценным" подход РФ к вопросу о прекращении огня

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства в Анкаре назвал позицию России по 30-дневному прекращению огня на Украине "скромной, но ценной" для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

По его словам, Турция хочет, чтобы конфликт закончился справедливым миром, без последующего кровопролития и разрушений. Эрдоган добавил, что государство мобилизовало все дипресурсы для обеспечения того, чтобы турецкий регион скорее вышел из "водоворота нестабильности и конфликтов".

Ранее Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сразу же дал военным соответствующую команду.

Однако киевский режим после этого нанес удар беспилотником по нефтебазе на Кубани. Кроме того, в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны украинской армии пострадала электроподстанция в Пологовском районе в Запорожской области.

Из-за атак ВСУ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на удары Украины. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин не отменял команду не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время 30-дневной паузы.