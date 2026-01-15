Востребованность онлайн-консультаций по жилищным вопросам выросла в Москве в 5 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве в 2025 году провели почти 13 тысяч онлайн-консультаций по жилищным вопросам, что в 5 раз превышает показатель 2021 года. Об этом рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Растущая востребованность этого формата взаимодействия подчеркивает его удобство: теперь москвичам не нужно тратить время на поездки и ожидание в очередях для получения ответов на интересующие вопросы", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам Соловьевой, свыше половины всех обращений касаются постановки на жилищный учет либо связаны с предоставлением жилья и субсидий очередникам.

Обычно консультация длится до 20 минут и позволяет получить ответы на вопросы о перерегистрации учетных дел, улучшении жилищных условий, переоформлении договоров на помещения, принадлежащих городу.

Кроме того, жители могут получить разъяснения по письмам и уведомлениям от ведомства, получить ответы на вопросы предоставления земельных участков, изменения условий договоров аренды и межевания кварталов.

С 2020 года виртуальная приемная департамента подверглась серьезным изменениям – выросло число слотов для записи, расширен перечень тем обращений. Теперь пользователи сервиса могут обратиться с вопросами по 30 темам.

Записаться на консультацию можно за 7 календарных дней. Для этого нужно зайти на портал mos.ru, выбрать каталог услуг, затем нажать на категорию "Документы" и пункт "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате". После этого следует ввести нужную тему, дату и время приема.

Ранее стало известно, что в прошедшем году москвичи и бизнесмены подали более 65 тысяч заявок на государственные услуги в сфере архитектуры и градостроительства. Почти 30 тысяч обращений были одобрены, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Наибольший рост одобрений показала госуслуга "Решение о согласовании перепланировки нежилых зданий". Там число положительных решений выросло практически в 2 раза.

