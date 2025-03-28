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Владимир Путин заявил, что лидеры западных стран не осознают, что из себя представляет русский народ, готовый на все ради безопасности Отечества. Об этом президент сообщил на встрече с моряками АПЛ "Архангельск".

"Они, видимо, подзабыли или не очень понимают, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и сердце, когда речь идет о безопасности Отечества", – подчеркнул Путин.

В частности, глава государства указал на бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который убедил Украину продолжать боевые действия "до последнего украинца". По словам Путина, Джонсон, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подводные лодки.

Ранее Путин сообщил, что российские войска освободили 99% территорий Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, бойцы освободили более 70% территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Вооруженные силы России продвигаются на всей линии фронта в регионе. Власти держат все в поле зрения и включаются во все процессы, где это необходимо.