15 января, 10:49

Hindustan Times: 103-летняя индианка "воскресла" на похоронах в свой день рождения

В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на похоронах в свой день рождения

Фото: 123RF.com/seventyfour74

103-летняя женщина Гангабаи в Индии "воскресла" на собственных похоронах, которые совпали с ее днем рождения, сообщает aif.ru со ссылкой на Hindustan Times.

Это произошло в штате Махараштра. У дома пожилой женщины установили погребальный шатер, саму Гангабаи переодели в церемониальное сари для прощания. Родственники собирались на церемонию и ждали, когда приедет автомобиль для перевозки тела, когда труп начал двигаться и сел.

Новость о "воскрешении" вызвала у близких большую радость. Вместо траурной трапезы семья отметила день рождения женщины.

Ранее в Таиланде пожилая женщина очнулась за пять минут до кремации. Настоятель храма распорядился отправить женщину в больницу, заверив семью в том, что учреждение оплатит все медицинские расходы.

Медик подтвердил, что у нее на самом деле не было остановки сердца или дыхательной недостаточности.

