Пожилая женщина в Таиланде очнулась в гробу за 5 минут до кремации

Фото: depositphotos/Kzenon

В Таиланде пожилая женщина очнулась в гробу за 5 минут до кремации, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bangkok Post.

По информации СМИ, 23 ноября родственники 65-летней женщины привезли ее тело в храм. Однако, когда сотрудники открыли гроб для последней подготовки к кремации, они поняли, что тело подает признаки жизни и двигается.

Настоятель распорядился отправить женщину в больницу, заверив семью в том, что храм оплатит все медицинские расходы. Медик подтвердил, у нее на самом деле не было остановки сердца или дыхательной недостаточности.

Выяснилось, что у женщины – тяжелая гипогликемия, то есть уровень сахара в крови был критически низким. Ей оказали помощь и поместили под пристальное наблюдение.

Ранее в Бразилии 90-летний пациент, которого сочли умершим, начал дышать в морге на глазах у родственников. Мужчину перенаправили в реанимацию, но спасти его не удалось.

В руководстве больницы заявили, что врачи и другой медицинский персонал не допускали ошибок при лечении. Технические сбои также не фиксировались. Несмотря на это, ведется расследование.

