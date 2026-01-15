Соревнования юных фигуристов и Кубок чемпионов по сноуборду состоятся в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В январе в Москве состоятся два спортивных события: Кубок чемпионов по сноуборду и соревнования по фигурному катанию, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, жители и гости города смогут наблюдать за выступлениями ведущих райдеров и будущих звезд фигурного катания, отметил портал.

Кубок чемпионов по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом" запланирован на 17 января. Местом его проведения станет горнолыжный комплекс "Воробьевы горы", расположенный по адресу улица Косыгина, дом 28. Это мероприятие продолжает традицию организации в столице крупных всероссийских и международных соревнований по зимним видам спорта.

Дисциплина "параллельный слалом" относится к числу наиболее динамичных и зрелищных в сноуборде. Ее формат предполагает одновременный спуск двух спортсменов по двум идентичным, параллельным трассам, что обеспечивает высокую напряженность борьбы и повышенный интерес для зрителей.

Ожидается, что в кубке примут участие более 70 сильнейших сноубордистов. Своих представителей заявят Россия (основной состав национальной сборной и региональные команды), Иран, Казахстан и Япония. Среди российских участников – титулованные атлеты, имеющие достижения на всероссийском и международном уровнях.

Соревнования будут организованы в формате фестиваля, объединяющего профессиональный спорт и массовый отдых. На одной площадке соберутся одни из лучших райдеров мира, которые продемонстрируют свое мастерство в параллельном слаломе. Посетители же смогут не только наблюдать за состязаниями, но и стать участниками разнообразных активностей, погрузившись в атмосферу зимнего праздника.

Наблюдать за ходом соревнований вживую можно будет с трибун – вход осуществляется по бесплатным билетам после обязательной предварительной регистрации.

Вместе с тем 24 и 25 января в Москве в рамках четвертого тура Кубка московского спорта по фигурному катанию на коньках "Битва школ" пройдут соревнования среди юных фигуристов. Это командные состязания для спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Они состоятся в ледовом дворце "Мечта" по адресу улица Коненкова, дом 10б. Вход для зрителей будет свободным.

Уточнялось, что оба мероприятия организованы при поддержке столичного департамента спорта.

Ранее сообщалось, что у Большой спортивной арены в олимпийском комплексе "Лужники" 25 января пройдет "День московского спорта". Фестиваль порадует гостей зимними мероприятиями для всей семьи – состязаниями, мастер-классами известных спортсменов и концертом популярных артистов.