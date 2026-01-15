Форма поиска по сайту

15 января, 10:29

Общество
Врач Тен: внутри кожаных перчаток может размножаться стафилококк

Врач рассказала об опасности кожаных перчаток

Фото: depositphotos/sergey_sfoto

Внутри кожаных перчаток могут размножаться стафилококковые бактерии. Об этом заявила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен, сообщает News.ru.

"В процессе дубления кожи часто используются соли хрома, формальдегид и другие химические вещества. При нарушении кожного барьера, включая микротрещины и раздражение от холода, эти соединения могут вызывать покраснение, зуд, шелушение кожи тыльной стороны ладоней и пальцев", – пояснила Тен.

По ее словам, внутренняя среда перчатки теплая и влажная, что является идеальным условием для бактерий. При этом в дальнейшем стафилококки могут усугублять акне на тыльной стороне ладоней или вызывать инфекции при попадании в микротравмы.

Тен также подчеркнула, что в такой среде существует вероятность развития грибковых инфекций, таких как кандидоз или дерматофитоз. При предрасположенности к грибковым заболеваниям использование грязных перчаток может привести к самозаражению или передаче инфекции.

Кроме того, грязь и мелкие частицы внутри перчаток повреждают кожу при каждом надевании.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит отказ от головного убора зимой. Переохлаждение организма из-за отказа от шапки может спровоцировать множество нежелательных последствий, среди которых снижение иммунитета и повышение риска развития острых воспалительных процессов.

Отказ от головных уборов в мороз также может негативно сказаться на состоянии волос и даже привести к их выпадению.

