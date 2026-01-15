В ГД внесли проект об увеличении пособия оставшимся без работы беременным

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты ЛДПР направили в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение пособия для беременных женщин, которые были уволены с работы в связи с ликвидацией компании. Об этом сообщила пресс-служба партии в нижней палате парламента.

В ЛДПР указали, что размер пособия будет составлять средний заработок женщины за последние два года. Однако он не может быть ниже прожиточного минимума в регионе.

По мнению авторов законопроекта, данное предложение позволит улучшить демографическую политику России. Кроме того, беременные смогут сохранить привычный уровень жизни.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что беременные не должны оказываться "за чертой выживания" из-за исчезновения работодателя с рынка. Он указал, что в этот момент женщина остается без заработка, в результате чего нарушается привычный уровень жизни.

При этом политик обратил внимание, что в такой ситуации государство предлагает женщине лишь "смехотворное пособие" в размере прожиточного минимума, которое больше похоже на "подачку", чем на помощь.

"Поддержка материнства не должна становиться пустой декларацией, мы обязаны защищать матерей на деле, особенно если они оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе стали временно безработными", – заключил Слуцкий.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил разрешить тратить часть единого пособия для беременных только на здоровое питание.

Он подчеркнул, что помощь необязательно должна предоставляться только в денежной форме. Например, ее половину можно потратить при приобретении продуктов из здорового рациона. Кроме того, эту идею можно реализовать в формате "специального питания для беременных, потому что женщине в этот период нужны продукты, содержащие комплекс витаминов".

