РПЦ предложила назначить пособие по уходу за ребенком всем беременным

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Русская православная церковь (РПЦ) предложила назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным женщинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

Среди других предложенных инициатив со стороны РПЦ:

отмена критерия нуждаемости;

увеличение размера пособий беременным – не менее 1,5 МРОТ;

выдача денежного сертификата на няню или ясли, если нельзя устроить ребенка в детсад.

Кроме того, церковь призвала предоставлять декретный отпуск женщинам в первом триместре беременности, право на соцобслуживание со второго триместра, а также включить период ухода за ребенком до 3 лет в страховой стаж матери вне зависимости от наличия предыдущего опыта работы.

Патриаршая комиссия выступила за введение прогрессивных мер поддержки семей с детьми, в том числе маткапитала не только на первого и второго ребенка, но и последующих.

Ранее в России предложили выдавать многодетным семьям бесплатные квартиры. Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова уточнила, что для этой категории граждан нужна поддержка от государства. Для большой семьи требуются комфортные условия проживания.