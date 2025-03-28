Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 15:15

Происшествия

Землетрясение в Таиланде не повлияло на туры для москвичей

Землетрясение в Таиланде не повлияло на туры для москвичей

Двоих выживших при сходе лавины туристов доставили в Магадан на борту санавиации

Аэропорт Бангкока возобновил работу после землетрясения

Российские авиакомпании не меняли расписание рейсов в Таиланд на фоне землетрясения

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10 туристов погибли в Египте и на Дальнем Востоке 27 марта

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Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Бангкоке

В Бангкоке и других курортах Таиланда произошло сильное землетрясение, которое привело к разрушениям. По информации экспертов, несмотря на последствия стихии, москвичи не спешат отменять туры в Таиланд.

Самолеты продолжают вылетать по расписанию, а местный аэропорт восстановил свою работу. В самом Бангкоке продолжаются восстановительные работы, однако туристы на курортах, таких как Пхукет и Краби, не испытывают особых неудобств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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