28 марта, 15:15Происшествия
Землетрясение в Таиланде не повлияло на туры для москвичей
В Бангкоке и других курортах Таиланда произошло сильное землетрясение, которое привело к разрушениям. По информации экспертов, несмотря на последствия стихии, москвичи не спешат отменять туры в Таиланд.
Самолеты продолжают вылетать по расписанию, а местный аэропорт восстановил свою работу. В самом Бангкоке продолжаются восстановительные работы, однако туристы на курортах, таких как Пхукет и Краби, не испытывают особых неудобств.
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