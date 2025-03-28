Спасатели эвакуировали выживших туристов после схода лавины в Магаданской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели эвакуировали двух туристов, выживших после схода лавины в Магаданской области, передает пресс-служба МЧС России.

Операция по спасению началась ночью 27 марта и продолжалась утром 28-го числа. Однако из-за облачности и низового тумана вылетевший вертолет приземлился в 5 километрах от места происшествия. Троим спасателям пришлось пройти это расстояние по скалам в снегоступах.

Также на помощь был отправлен вертолет "Авиация Колымы", на борту которого находились специалисты медицины катастроф. Из ближайшего населенного пункта на трех снегоходах выехали специалисты.

Туристов удалось обнаружить в 05:00 по местному времени. Из-за сложных погодных условий спасатели на носилках спускали их к подножию горы, где их ждала медицинская помощь в течение трех часов.

Всего в операции участвовали 40 сотрудников и 14 единиц техники, добавили в ведомстве.

Сход снежной массы на перевале "Дядя Ваня" произошел 27 марта. Под лавиной оказалась группа туристов из шести человек. Четыре из них погибли, один оказался травмирован, а еще один не пострадал.

К месту ЧП был сразу же направлен вертолет Ми-8 с восемью спасателями. В свою очередь, СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже выяснилось, что путешественниками оказались члены горного клуба МГУ. Представители организации подтвердили информацию об экспедиции студентов, но от уточнения подробной информации отказались.