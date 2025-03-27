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27 марта, 17:30

Происшествия

Попавшие под лавину в Магаданской области оказались участниками горного клуба МГУ

Попавшие под лавину в Магаданской области оказались участниками горного клуба МГУ

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Группа горного клуба МГУ попала под сход лавины в Магаданской области. Представители организации подтвердили информацию об экспедиции студентов, но отметили, что пока информации о ЧП мало.

Между тем следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По данным МЧС, четыре человека погибли, один получил травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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