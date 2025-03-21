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21 марта, 06:30

Общество

Лавина сошла в горнолыжном районе Валь-Гардена в Италии

Лавина сошла в горнолыжном районе Валь-Гардена в Италии

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В горнолыжном районе Валь-Гардена в Италии сошла лавина. Это случилось настолько неожиданно, что руководство курорта не успело закрыть канатную дорогу, что подвергло опасности отдыхающих. Однако обошлось без пострадавших.

Лыжники смогли увидеть сход лавины вблизи. Специалисты отмечают, что такие спонтанные сходы снега с гор участились после недавних снегопадов и сильных перепадов температур днем и ночью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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