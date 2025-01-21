Полицейские пресекли подпольное производство табачной продукции в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Подмосковные полицейские пресекли нелегальное производство табачной продукции и задержали восьмерых участников организованной группы, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, цех находился на территории промзоны в Люберцах, а готовые к реализации партии товара хранились в складских помещениях в Балашихе.

В ходе операции сотрудники МВД обнаружили автоматизированную линию, более тонны сырья и свыше девяноста тысяч пачек сигарет, часть которых была оклеена акцизными марками, отметила Волк. На месте также были выявлены свыше трехсот тысяч специальных марок с признаками подделки, образцы которых уже направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".

В данный момент один из фигурантов находится под домашним арестом, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, заключила Волк.

Ранее в Москве пресекли незаконную деятельность по разработке и распространению незарегистрированных медицинских изделий в виде гиалуроновой кислоты для подкожных инъекций, которые часто используются в косметологии. Продукцию продавали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники Москвы и иных российских регионов.

Предварительная оценка показала, что доход от этой незаконной деятельности составил более 100 миллионов рублей в год. В связи с этим было возбуждено дело по статье "Обращение фальсифицированных лекарственных средств".